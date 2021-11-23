Tapuda büyük skandal! Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Engin Altan, Yıldız Tilbe gibi 136 ünlü isim var...

Tapuda büyük skandal! Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Engin Altan, Yıldız Tilbe gibi 136 ünlü isim var...

İstanbul'da bir tapu müdürlüğünde görevli iki personelin Sinem Kobal, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe gibi 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi.

Gelen bir ihbar üzerine İstanbul'daki bir tapu müdürlüğünde büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

Kamuda görevli iki personelin 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayarak elde ettikleri bilgileri yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca hazırlanan raporda, ünlü isimlerin nüfus kayıtlarının da paylaşıldığı öne sürüldü.

TAPU PERSONELLERİNE ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmada Rıza K. ve Yusuf D. isimli tapu memurlarının yetkileri olmadığı halde 136 ünlü ismin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.

Yapılan tespitin ardından şüpheliler hakkında 'Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

ÜNLÜLERİN NÜFUS BİLGİLERİNE DE ERİŞTİLER

Görevlilerin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC kimlik numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı'ndan eş, anne, baba, kardeş incelemesi yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptığı ortaya çıkarken, Rıza K. ve Yusuf D.'nin Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldıkları belirlendi.

O İSİMLERDEN BAZILARI

Haklarında araştırma yapılarak bilgileri sızdırılan 136 ünlü arasında yer alan bazı isimler şöyle: Bensu Soral, Sinem Kobal, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Yasmin Erbil, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Engin Altan Düzyatan, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Bade İşçil, İrem Sak, Simge Sağın.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Savcılık şüpheliler hakkında düzenlenen ön inceleme raporunu inceledikten sonra Rıza K. ve Yusuf D.'nin ifadelerine başvurdu. Savcıya ifade veren Rıza K., tapuda tarama işleminin bilgisayar üzerinden yapıldığını, burada kendi sisteminin açık olduğunu kimlerin ne zaman sorgulama yaptıklarını bilmediğini söyledi.

Yapılan sorgulamalardan herhangi bir çıkarlarının olmadığını ifade eden şüpheliler soruşturma sonrasında daha da dikkatli olduklarını ifade ettiler.