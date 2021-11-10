Tarçının faydaları nelerdir, sahte tarçın nasıl anlaşılır? Her derde deva!

Tarçının faydaları nelerdir, sahte tarçın nasıl anlaşılır? Her derde deva!

Birçok tatlıda kullanılan ve çayı yapılan tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle bu kış aylarında tarçın tüketmek, sizi hastalıklara karşı koruyacaktır.

Cinnamon adlı ağaçların iç kabuklarından elde edilen tarçının kullanımı Eski Mısır’a kadar uzanmaktadır.

Her derde deva olan tarçın, tatlıları lezzetlendirme noktasında ise vazgeçilmez bir baharattır.

Kış aylarında çayı yapılan tarçının faydasını öğrenmek ve buna göre tüketmek isteyenler, "Tarçının faydaları nelerdir, neye iyi gelir?" sorusunu araştırıyor.

Çin başta olmak üzere Güney ve Güneydoğu Asya’da üretilen ve tadı damakta kalan tarçının faydaları saymakla bitmiyor.

Hem kabuklarıyla hem de toz halinde tüketilen tarçının faydaları, size kış boyu yarar sağlayacaktır.

Peki, Tarçının faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte tarçının binbir faydası...

TARÇININ FAYDALARI

Cilt lekelerine iyi gelmektedir.

Bebekler için anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.

İçerdiği flavonoid ve fenolik asit sayesinde stresi azaltır.

Sakinleştirici özelliği vardır.

Hazmı kolaylaştırır, mide kramplarını giderir, kusmayı önleyici bir etkisi vardır.

Antioksidan özelliği sayesinde mikrop öldürücü bir etkiye sahiptir.

Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı önleyici olarak görev almaktadır.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Solunum yolu enfeksiyonları için buhar yönteminde kullanıldığında fayda sağlar.

Prebiyotik içeriğinden kaynaklı olarak bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar, sindirimi düzenler.

Balla karıştırarak 1 hafta boyunca her gün kahvaltı öncesi alındığında eklem ağrılarında ciddi bir azalma meydana gelir.

Ağız kokusunu giderir ve dişte oluşan zararlı bakterileri yok eder.

Kansızlık yani anemi olarak bilinen rahatsızlığa İyi gelir.

Tarçının içerisindeki kalsiyum ve lif , kolon kanserine neden olan safra tuzunun vücuttan atılmasını sağlar.

Gebelikte oluşan cilt lekelerini giderici özellik göstermektedir.

TARÇIN NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Binbir derde çare olan tarçını toz ve kabuk şeklinde taze olarak tüketebilir veya besin takviyesi olarak satılan tarçın kapsüllerini kullanabilirsiniz.

Tarçın ayrıca sabahları su içerisine limonla beraber eklenerek kullanıldığında, kişiyi tok tutan ve metabolizmayı çalıştıran bir etkiye sahiptir.

SAHTE TARÇIN NASIL ANLAŞILIR?

Toz tarçının içine batikon koyup, karıştırıldığında mavi renge dönüşüyorsa o zaman bunun zehirli tarçın olduğu söyleyebiliriz.

Ayrıca gerçek tarçının çubukları çift taraflı kıvrımlara sahiptir ve aroması çok daha keskindir.