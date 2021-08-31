Tarih netleşti! You 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

İki sezonu geriden bırakan Netflix yapımı You dizisinin üçüncü sezonu için bekleyiş sürüyor. Netflix, "You 3. sezon ne zaman yayınlanacak" sorusuna cevabı verdi. İşte yeni sezon tarihi...

Caroline Kepnes’in bir dizi romanından uyarlanan You, başrolünde Penn Badgley’nin olduğu ve bir seri katili olan Joe isimli karakterin maceralarına odaklanıyor.

İlk sezonu 2018’de yayınlanan You, hızla popüler olmasının ardından ikinci sezon çalışmaları başladı. Maceranın devam sezonu da geçen senenin son ayında Netflix’e geldi. İlgi gören dizi üçüncü sezon onayı da aldı.

Dizinin takipçileri, "You dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen haber Netflix'ten geldi. İşte You 3. sezon yayın tarihi..

YOU 3. SEZON NE ZAMAN?

Dünyaca ünlü dijital içerik sitesi Netflix, You dizisinin 3. sezon yayın tarihini 15 Ekim olarak duyurdu.