Rabia Birsen Güvercin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin'in hayatı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük bir başarıya imza atan ve büyük ödülü kazanmayı başaran Rabia Birsen Güvercin'in hayatı merak konusu oldu. İşte Rabia Birsen Güvercin'in merak edilenleri..

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında final sorusunu açtıran ve doğru cevabı vererek 1 milyon liranın sahibi olan Rabia Birsen Güvercin sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna doğru yanıtı vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Güvercin dikkatleri üzerine çekti.

Yarışma tarihinde 1 milyonluk büyük ödülü kazanan ikinci isim olan Rabia Birsen Güvercin hakkında aramalar hız kazandı.

Yarışmadaki başarısı ve tepkileriyle büyük beğeni toplayan Rabia Birsen Güvercin enerjisi ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Rabia Birsen Güvercin'in hayatı merak uyandırdı.

Peki, kimdir Rabia Birsen Güvercin? İşte merak edilenleri..

Rabia Birsen Güvercin kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin 24 yaşındadır.

Aslen Konyalı olan Rabia Birsen Güvercin Ankara'da yaşıyor. 1 milyonluk ödülü kazanmayı başaran Rabia Birsen Güvercin, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden bu sene mezun olmuştur.

Protez kol kullanan Rabia Birsen Güvercin geçen sene Kurban Bayramında talihsiz bir olay yaşadığını söyledi.

Rabia Birsen Güvercin, babasının kasap dükkanında bir kaza geçirdiğini ve kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade etti.