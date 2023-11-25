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Tarihi gizem çözüldü: İşte Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü…

Tarihi gizem çözüldü: İşte Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü… Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü, yıllar sonra yapılan yeni bir çalışma ile gün yüzüne çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.