Tarihi gizem çözüldü: İşte Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü…

Osmanlı İmparatorluğu'nun efsanevi padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü, yıllar sonra ortaya çıktı.
İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren titiz çalışmasıyla Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının portrelerini yeniden canlandırdı.
Yüzyıllar boyunca dünya tarihine yön veren Osmanlı'nın liderlerinin karakteristik özelliklerinin yanı sıra fiziksel görünümleri de büyük bir merak konusuydu.
Hemma-Tirad'ın yaptığı çalışmalar, bu soruya cevap niteliğinde.
Türkiye'de yaşayan İranlı ressamın titiz çalışması, Osmanlı padişahlarının bilinen portrelerinden oldukça farklı yeni bir perspektif sunuyor.
Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde edilen portreler, padişahların daha önce bilinen portrelerinden oldukça farklı.
İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü...