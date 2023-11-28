Tarihi konser! Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek Dünyanın en ünlü metal müzik grubu olan Metallica'nın gelecek ay ilk kez Suudi Arabistan'da konser vereceği duyuruldu.

ensonhaber.com

Metallica’nın önümüzdeki ay ilk kez Suudi Arabistan'da konser vereceği açıklandı. Yapılan bu açıklama sosyal medyada gündeme oturdu.

Dünyanın en ünlü metal müzik grubu olan Metallica, Orta Doğu'daki ilk konserini 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde vermişti.

Bugün yapılan açıklama ile Metallica'nın, önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da ilk kez konser vereceği duyuruldu.

Metallica, 14 Aralık'ta Riyad'da düzenlenecek üç günlük Soundstorm festivalinin açılış gecesinde sahne alacak.

Bu konser Metallica'nın Suudi Arabistan'da vereceği ilk konser olma özelliği taşıyor.

Metallica, Suudi Arabistan'da konser vereceğini "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" sözleriyle duyurdu.