Tarihte Akça Hatun: Alparslan'ın eşi Akça Hatun kimdir? Hayatı ve çocukları

Yayın hayatına başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun'un yaşamı ve ölümü araştırılıyor. Sultan Alparslan'ın eşi Akça Hatun kimdir? İşte bilgiler...

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde çekilen Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi itibariyle yayın hayatına başladı.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrolü paylaştığı dizi, Türk tarihinin sayfalarına ışık tutacak.

Aka Hatun, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı Alparslan'ın hikayesinin anlatıldığı dizide, Akça Hatun da merak konusu oldu.

Dizide Akça Hatun'a Fahriye Evcen hayat veriyor. Seyirciler, Akça Hatun tarihte kimdir, kaç çocuğu var, nasıl öldü gibi detayları araştırıyor.

Peki, Akça Hatun tarihte kimdir? Alparslan'ın eşi Akça Hatun hakkında bilgiler...

TARİHTE AKÇA HATUN KİMDİR?

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur. İsimleri ise şöyledir: