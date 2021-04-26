Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç hakkında merak edilenler..

Roman havası şarkıları ve danslarıyla milyonlara adını duyuran Tarık Mengüç, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk oldu. Peki Tarık Mengüç kimdir? İşte hakkında merak edilenler..

Şakşuka şarkısıyla ünlenen Roman asıllı şarkısı Tarık Mengüç, seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Demet Akalın ve Alişan'ın bugünkü konuğu olan Tarık Mengüç, Survivor 2017’de ünlüler takımında yer almıştı.

Dansları ve hareketli şarkılarıyla sevilen sanatçılar arasında yer alan Mengüç'ün hyaatına dair bilgiler araştırılıyor.

Tarık Mengüç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Tarık Mengüç hakkında merak edilenler..

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul'un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Tarık Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır.

Çocukluğundan beri müzikle iç içe olan Tarık Mengüç, maddi sıkıntılar yüzünden beşinci sınıfa kadar okuyabildi ama sonradan kendini geliştirdi. 2004’te yayınlanan Şakşuka adlı albümünde seslendirdiği ve albümle aynı isimi taşıyan şarkıyla çıkış yapmıştır. Bu şarkısıyla 2005 yılında 11. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde “En iyi çıkış yapan erkek şarkıcı” ödülüne aday oldu.

Tarık Mengüç‘ün dedesi 1800 lü yıllarda Selanik'te doğup daha sonra Muğla Fetiye'ye daha sonra da İstanbula göç etmişler. Küçük yaşlarda klavye ve ritim çalmaya başladı. Bu arada ailesinden gizli olarak bir kaç ses yarışmalarına katıldı.

Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, Seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı. İlk bestesi “Nazar değmesin” adlı eseridir.

Daha önce, Sibel Can‘a “Hey Adamım”, Seda Sayan'a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu'na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor‘a “Degaje” gibi birçok ünlü isme bestesini veren Tarık Mengüç ‘sanatsal' şarkılar yaptığını söylüyor. En son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almaktadır.

Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Tarık Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan albümle de aynı adı taşıyan 2004 yapımı “Şakşuka” isimli parçasına, yönetmen Kemal Başbuğ yönetiminde çekilen klipte kendisine yine 5 roman dansçı da özel koreografileriyle eşlik etti. Tarık Mengüç'ün dans grubu 5 kişi ve biri kendinden 5 yaş küçük kardeşi Taner ve diger dört kişi de mahalleden arkadaşı.

Tarık Mengüç, 2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.

Moskova, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de birçok konserler veren Tarık Mengüç, 1999dan itbaren 7 yıl Şahin Özer‘de müzik yönetmeni olarak çalışan ünlü Aranjör Suat Aydoğan'ın asistanlığını da yapmıştır.

2004 yılında Cennet Mahallesi TV dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Tarık Mengüç evli ve Baran adında bir oğlu var.