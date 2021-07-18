Tarkan Viking Kanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Tarkan Viking Kanı konusu ve oyuncuları

Tarkan Viking Kanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Tarkan Viking Kanı konusu ve oyuncuları

1971 yılında gösterime giren Tarkan Viking Kanı filmi, bugün televizyon ekranlarına geliyor. Peki Tarkan Viking Kanı filmi nerede çekildi? İşte Tarkan Viking Kanı konusu ve oyuncuları..

Yönetmen koltuğunda Mehmet Aslan'ın oturduğu, senaryosunu Sadık Şendil'in kaleme aldığı Tarkan Viking Kanı filmi, bugün saat 14.30'da Show TV ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Başrolünde usta oyuncu Kartal Tibet'in yer aldığı film, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Viking Kanı isimli çizgi romandan uyarlanan fantastik bir Türk filmi olma özelliğini gösteriyor.

Peki Kartal Viking Kanı nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kartal Viking Kanı filmi konusu ve oyuncuları....

TARKAN VİKİNG KANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarkan Viking Kanı filminde geçen ünlü ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi'nin altında çekilmiştir. Ahtapot sahnesinin bir kısmı ise ekibin su altı kamerası olmadığı için İzmir Efes Otel'deki sualtı barında çekilmiştir.

Viking Kanı çizgi romanında ceza unsuru olarak ejderha kullanılsa da filmde teknik yetersizlikler sebebiyle ahtapot unsuru kullanılmıştır.

TARKAN VİKİNG KANI FİLMİ KONUSU

Tarkan Viking Kanı filmi Tarkan'ın, Atilla'nın kızı Yonca Hatun'u Viking kumandanı ve Çin Prensesi'nin elinden kurtarmasını anlatmaktadır. Tarkan Viking Kanı, Karadeniz'in kuzeyinden gelen Avrupa hunlarının Avrupa ülkelerini fethettiği günleri anlatır. Bu donanma İskandinav Yarımadası'nda dönemin en barbar kavmi Vikingler yaşıyor.

Vikingler Kuzey denizine aşarak güneydeki Avrupa sahillerini talan ediyorlar. Her tarafı yıktıktan sonra canlı ve cansız tüm kalanları ganimet olarak yanlarına alıyorlar.

Atilla fethettiği yerlerin başına küçük Hun Devletleri bırakarak devamlı batıya doğru hareket ediyordu. Vikingler bundan faydalanarak savunmasız gördükleri her yere saldırıyorlardı. Bunu yaparken Çinliler ile de ittifak kurmuşlardı.

Bu dönemde Atilla'nın kızı Yonca Hatun bir Hun kalesine sığınıyor ve ardından Viking kumandanı Toro Yonca Hatun’un bulunduğu kaleye saldırıyor. Saldırı esnasında Tarkan'ın dostu kurt öldürülüyor veya Yonca Hatun ile birlikte kaledeki tüm kadınlar esir alınarak kalede yangın çıkarılıyor. Bu saldırıda Tarkan da yaralanıyor.

Toro, Kral Geroya'ya karşı isyan ediyor ve yeni kral olmayı başarıyor. Eski kralı ise dev bir ahtapota kurban ediyor. Tarkan da yangından kurtulduktan sonra Vikingler'in peşine düşüp onlara esir düşüyor. Eski kralın kızı Ursula da seferden kaleye döndüğünde babasının öldürüldüğünü öğreniyor. Ardından intikam almak isteyen Ursula ve Yonca Hatun'u kurtarmak isteyen Tarkan bir araya gelip Toro ve Lotus'un peşine düşüyorlar.

TARKAN VİKİNG KANI FİLMİ OYUNCULARI