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    Tarkan'ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri..

    Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında verdiği konser dünya tarihine geçti.İşte konsere katılan kişi sayısı..
    • 10.09.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 14:51
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    Tarkan'ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri..

    Tarkan'ın dün İzmir'de verdiği konser dünya tarihine geçti. Yaklaşık 2 milyon vatandaşın katıldığı konser, 'En kalabalık ücretsiz konserler' listesinde 5. sıraya oturdu.

    Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği konserine milyonlarca insan akın etti.

    Megastar Tarkan'ın verdiği bu konser dünyada düzenlenen ücretsiz konserler arasında ilk 5'e girdi.

    İşte dünyanın en kalabalık ücretsiz konserleri listesi..

    Tarkan ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri.. #1

    Tarkan'ın İzmir konserinden kareler..

    Tarkan ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri.. #2

    Tarkan ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri.. #3

    Tarkan ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri.. #4

    Tarkan ın İzmir konseri tarihe geçti! Dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri.. #5


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