Tarkan'ın veliahtıydı, Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle 'hala yakışıklı' dedirtiyor...

2000'li yıllara damgasını vuran 'Popstar' yarışmasıyla büyük bir üne kavuşan Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Popstar Abidin, son hali ve yeni mesleğiyle ağızları açık bıraktı.

2003-2004 yılları arasından Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar yarışması, hiç şüphesiz Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yarışma programları arasında yerini aldı.

Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı Popstar yarışmasının jüriliğini Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki üstlenmişti.

Jüri üyelerinden yarışmacılarına kadar herkesin birer fenomene dönüştüğü yarışmanın ilk şampiyonu ise Abidin Özşahin olmuştu.

Tarkan'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve Tarkan'ın veliahtı olarak anılan Abidin Özşahin, yarışmadan sonra müzik piyasalarında görünmedi.

Müziğe olan tutkusunu hiçbir zaman kaybetmeyen ve sosyal medya hesabından gitarı ile söylediği şarkıları paylaşan Popstar Abidin, buna rağmen müzikte bir kariyer planlamadı.

Güzel sesi ve naif duruşuyla milyonların gönlünü kazanan ve şimdi ne yaptığı merak konusu olan Popstar Abidin, yıllar sonra ortaya çıktı.

Popstar'ın ilk şampiyonu Abidin Özşahin, Habertürk'e verdiği röportajda şimdilerde neler yaptığını anlattı. İşte Popstar Abidin Özşahin'in son hali...

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

1977 yılında dünyaya gelen Popstar şampiyonu Abidin Özşahin, yarışmanın üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

Sesi ve duruşuyla gelecek vaat eden Popstar Abidin, yarışmadan sonra müzik piyasalarında görünmedi.

Yıllar sonra ortaya çıkan Popstar Abidin, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, "Popstar Abidin olarak ile hayatımıza girdin. Şimdilerde neler yapıyorsun?" sorusuna yanıt verdi:

''Kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum.

Müzik vesilesiyle İstanbul'a yerleştikten sonra yaklaşık dört sene orada ikamet ettim. Malum o yıllarda konser ve albüm çalışmaları ve akabinde medyada yapılan PR çalışmaları sebebiyle. Ama zamanla müzik sektörü de dijitalleşme yoluna girmeye başlayınca, müzik işlerimin de zamandan ve mekandan ayrı bir düzenle yürütebileceğimi ön gördüm. Ve çok sevdiğim Ankara'da yaşamaya karar verdim. Çünkü amacım sadece müzik yapmak değildi. 2007 yılında kurumsal jingle ve seslendirme hizmeti veren reklam prodüksiyon firmamı kurdum. Halkla ilişkiler ve reklamcılık mezunu olduğum için başka alanlarda da bir girişimcilikte bulunmak istedim. Yönetim danışmanlığı hizmeti veren bir firma daha kurdum. Ve şu an orada da şirketlere kurumsal iletişim ve marka stratejistliği yapıyorum.''





POPSTAR ABİDİN'İN SON HALİ

Şimdilerde Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanı olarak hayatını sürdüren Özşahin, bu alanda kendini bir hayli geliştirerek onlarca akademik eğitimden geçti.

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Özşahin, müzikten ise hiç kopmadı. Sosyal medya hesabından gitarıyla şarkılar söyleyen eski popstar şampiyonu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Özşahin’in son halini görenler ise ''Yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş'' diyor. İşte Abidin Özşahin’in son hali..