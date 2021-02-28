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- Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Tarık Emin Tekin nereli, anne ve babası kim?
Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Tarık Emin Tekin nereli, anne ve babası kim?
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 12:52
Her pazar günü yayımlanan Arda ile Omuz Omuza yeni bölümünün konuğu, Sadakatsiz'de canlandırdığı Selçuk karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Tarık Emir Tekin oldu.
Ünlü futbolcu Metin Tekin ve oyuncu Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin'in hayatı araştırılmaya başlandı.
Peki, Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Tarık Emin Tekin nereli? İşte Tarik Emin Tekin'in hayatı ve biyografisi..
TARO EMİR TEKİN KİMDİR?
1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, ünlü çift Metin Tekin ve Şevval Sam'ın tek oğludur.
Gazeteciler ile iç içe bir çocukluk yaşayan Tarık Emir Tekin, Oxford'dan drama eğitimi için kabul almış ve 3 yıl boyunca Amerika'da yaşamıştır.
Amerika’da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Tarık Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonra tecrübe edinmek için Türkiye'ye gelmiştir.
Blue TV'nin Çıplak dizisinde Bulut rolüyle kamera karşısına geçen Tarık Emir Tekin, şu anda Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat vermektedir.