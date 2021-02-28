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Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Tarık Emin Tekin nereli, anne ve babası kim?

Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Tarık Emin Tekin nereli, anne ve babası kim?

Kanal D’nin en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'in Selçuk'u, Tarık Emir Tekin Arda ile Omuz Omuza programına konuk oldu.