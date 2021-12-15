Tartışma yaratmıştı! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'bekaret testi' sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu

Tartışma yaratmıştı! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'bekaret testi' sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, dizide uzun süre eleştirilen ''bekaret testi'' sahnesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin paylaştığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Burcu Biricik, sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Camdaki Kız'da Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Nalan rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik, YouTube’da yayınlanan Teras Noir programına konuk oldu.

Biricik, dizide uzun süre tartışılan ''bekaret testi'' sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu.

''ELEŞTİRİLERE KATILDIĞIM NOKTALAR VAR''

Meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'e konuşan Biricik, ''bekaret testi'' sahnesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bekaret sahnesine gelen tepkilere katıldığım noktalar var. Fakat bunları konuşmak ve tartışmak güzel bir şey. Çünkü artık bunları bıraktık. Ben artık bundan sonra oynamak istediğim şeylerde başka kadınlar görmek istiyorum."





ANNESİNİN ZORUYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri, annesi Feride tarafından zorla jinekoloğa götürüldü.

Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü.

SAHNEYE TEPKİ YAĞDI

Dizinin yayınlanmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bekaret testinin kadınları metalaştırdığına ve eril dilin yeniden üretildiğine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

HAZAL KAYA REDDETMİŞTİ

Yaşananların ardından bir döneme damgasını vuran ''Adını Feriha Koydum'' dizisinde benzer bir sahneyi ''Bunu normalize etmemek için oynamam'' diyerek reddeden ve sahneyi senaryodan kaldırtan ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada tekrar gündem olmuştu.