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    • 'Taş yanında hafif kalır' Mine Tugay süt beyazı teniyle sahile çıktı, çıkış o çıkış... Akıl aldı!

    'Taş yanında hafif kalır' Mine Tugay süt beyazı teniyle sahile çıktı, çıkış o çıkış... Akıl aldı!

    Güzelliği ile birçok ismin beğendiği simalardan olan Mine Tugay, sahilde verdiği son pozu ile görenleri büyüledi. Tugay'ın pozuna, "Taş yanında yumuşak kalır" "İkon döndü" tarzında yorumlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 20:49
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    'Taş yanında hafif kalır' Mine Tugay süt beyazı teniyle sahile çıktı, çıkış o çıkış... Akıl aldı!

    28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

    1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Tugay, Gülbeyaz adlı dizide yer alarak oyunculuğa adım attı.

    Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu, Paramparça ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi yapımlarda yer aldı.

    Bu projeler sayesinde adını duyurmayı başaran Mine Tugay, son olarak Gülümse Kaderi'ne dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Sayısız projede yer alan ve güzelliği ile herkesin ilgisini üzerine çeken Tugay, sosyal medya paylaşımlarında ise hız kesmiyor.

    Kızıl saçları ve kusursuz fiziği ile herkesin gözdesi olan Mine Tugay, kumsaldan paylaştığı pozu ile sosyal medyayı yıktı.

    Mine Tugay'dan büyüleyici pozlar

    Mine Tugay, son zamanlarda sosyal medyanın en çok dikkati çeken isimlerinden biri haline geldi. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu, geçen zamanda ise güzelliğine güzellik kattı.

    Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunan  ve başarılı projeler sayesinde bir yıldız haline gelen Mine Tugay, plajdan sütyenli pozunu paylaştı.

    Tugay'ın o pozuna takipçilerinden, "Taş yanında yumuşak kalır", "İkon geri dönüyor", "Bu dünya sizi hak etmek için ne yaptı?" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

    Giydiği her kıyafeti yakıştıran ve sosyal medyasını en iyi kareleriyle dolduran Tugay, bir dönem saç rengini değiştirmiş ve hayranlarının beğenmemesi üzerine kızıla geri dönmüştü.

    Taş yanında hafif kalır Mine Tugay süt beyazı teniyle sahile çıktı, çıkış o çıkış... Akıl aldı! #1

    Taş yanında hafif kalır Mine Tugay süt beyazı teniyle sahile çıktı, çıkış o çıkış... Akıl aldı! #2


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