Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si hiç değişmemiş! İşte Ava Yaman’ın minik hali…

TRT 1’in iddialı yapımlarından “Taşacak Bu Deniz”, yeni sezonun en çok izlenen dizileri arasına kısa sürede girmeyi başardı.

Seyircinin yoğun ilgisini çeken dizide Eleni karakterine hayat veren 19 yaşındaki Ava Yaman, performansıyla adeta parlıyor.

Genç yaşına rağmen ekrana taşıdığı olgunluk ve doğal oyunculuk, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturmasına neden oldu.

İlk olarak “Bir Derdim Var” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Yaman, son projesiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Genç oyuncunun çocukluk dönemine ait bir fotoğrafın ortaya çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Ava Yaman'ın çocukluk hali:

ÇOCUKLUĞUNA YORUM YAĞDI

Enerjisi ve sevimliliğiyle dikkat çeken küçük Ava’nın fotoğrafı takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Kısa sürede binlerce yorum alan fotoğrafa “Tatlılık yıllardır değişmemiş” ve “Minikken de ışığı varmış” şeklinde yorumlar yağdı.