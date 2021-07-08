Tatlıses'in gelininden kötü haber! Soluğu tatilde almıştı...Yasemin Şefkatli pozitif çıktı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığında olan Yasemin Şefkali, koronavirüse yakalandı. Peki Yasemin Şefkali'nin sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı.

Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyince soluğu tatilde aldı.

BİRİ POZİTİF, BİRİ NEGATİF

Sezonu İdo'yla Çeşme'de açan Şefkatli, sonrasında Bodrum ve Antalya’da tatil yapmıştı. Henüz koronavirüs aşısı olmayan Yasemin Şefkatli kendini kötü hissedince hastaneye gitti.

Yasemin Şefkatli'nin testi pozitif çıktı, virüs kaptığı anlaşıldı. 28 yaşındaki oyuncu, tedavisine evde devam ediyor.

İdo Tatlıses'in koronavirüs testi ise negatif çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Haberi sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaparken duyuran Şefkatli, "Hasta mısın?" sorusuna, "Maalesef, testim pozitif çıktı canlar. İdo'nun negatif. Nasıl oldu anlamadık. Yollarımız ayrıldı Dodi'mle bir sürelik. İyi olalım da" yanıtını verdi