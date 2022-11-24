Petrol
84.47
-1.10%
Euro
19.417
0.26%
Dolar
18.6271
0.04%
Altın
1.051
0.35%
Borsa
4795
-1.21%
Bitcoin
315.449
0.63%
BTXN Coin
5.98
1.35%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan cesur poz: "44 demeye bin şahit ister"

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir gibi pek çok farklı yapımda rol alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tugay, bu kez taytlı spor pozu verdi.
    • 24.11.2022 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay'dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister'

    Ekranlarda birçok farklı yapımda rol alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde de rol aldığı bilinen oyuncu Mine Tugay, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. 1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozularıyla takipçilerinden beğeni almıştı.

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #1

    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde hayat verdiği Suna karakteri ile ününü artırdığı bilinen Tugay, daha önce Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer almıştı. 2006'da Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynayan isim, şimdilerde sosyal medyada aktif olmaya ve paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #2

    Mine Tugay; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol almış ve Zalim İstanbul dizisinde ise canlandırdığı Şeniz karakteriyle beğeni toplamıştı.

    Taytıyla spor pozu verdi!

    Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Bu kez tspor yaptığı anları ve taytlı pozunu takipçileriyle paylaşan isim, takipçilerden beğeni aldı.

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #3

    İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #4

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #5

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #6

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #7

    Taytıyla spor pozu verdi! 44 yaşındaki Mine Tugay dan cesur poz: '44 demeye bin şahit ister' #8


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo sorusuna cevap
    Transfer dosyası

    Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo sorusuna cevap

    TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?
    Gündem

    TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

    Görüş Bildir