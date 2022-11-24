Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir gibi pek çok farklı yapımda rol alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tugay, bu kez taytlı spor pozu verdi.

Ekranlarda birçok farklı yapımda rol alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde de rol aldığı bilinen oyuncu Mine Tugay, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. 1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozularıyla takipçilerinden beğeni almıştı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde hayat verdiği Suna karakteri ile ününü artırdığı bilinen Tugay, daha önce Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer almıştı. 2006'da Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynayan isim, şimdilerde sosyal medyada aktif olmaya ve paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

Mine Tugay; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol almış ve Zalim İstanbul dizisinde ise canlandırdığı Şeniz karakteriyle beğeni toplamıştı.

Taytıyla spor pozu verdi!

Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Bu kez tspor yaptığı anları ve taytlı pozunu takipçileriyle paylaşan isim, takipçilerden beğeni aldı.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...