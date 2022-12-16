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Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in cesur anları: "Bu nasıl esneklik"

Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in cesur anları: "Bu nasıl esneklik"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin kızı bu defa taytlı spor pozuyla olay oldu.