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    • Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in cesur anları: "Bu nasıl esneklik"

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in cesur anları: "Bu nasıl esneklik"

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin kızı bu defa taytlı spor pozuyla olay oldu.
    • 16.12.2022 - 17:36
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    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik'

    Senelerdir ekranlarda yer alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil'e karşı yaptığı göndermelerle anılmıştı.

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #1

    Erbil, babasını eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Babası Mehmet Aliğ Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemik sonrası ise şovmenin kızı babasına destek olmuştu.

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #2

    26 yaşındaki Yasmin Erbil'in 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği biliniyor. Erbil, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı mini elbiseli paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

    Taytlı spor pozu olay oldu!

    Erbil, bu defa taytıyla spor yaparken çekildiği videoyla gündeme geldi. Yasmin Erbil'in fitliği de dikkat çekerken, ünlü ismin paylaşımına takipçilerden "Maşallah, bu nasıl esneklik?", "Spor yapmana gerek yok, güzelsin" yorumları yağdı.

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #3

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #4

    İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #5

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #6

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #7

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #8

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #9

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #10

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #11

    Taytlı spor pozuyla olay oldu! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in cesur anları: 'Bu nasıl esneklik' #12


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