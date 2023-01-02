Taytlı yılbaşı pozlarıyla mest etti! Şeyma Subaşı'nın dekolteli pozları büyüledi: 'Şeyma geri döndü'

Taytlı yılbaşı pozlarıyla mest etti! Şeyma Subaşı'nın dekolteli pozları büyüledi: 'Şeyma geri döndü'

Şeyma Subaşı yeni yıla Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte girdi. Subaşı'nın son instagram paylaşımları beğeni topladı..

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Amerika'da yaşayan Şeyma Subaşı yılbaşı paylaşımıyla beğeni topladı.

Sevgilisi ile samimi pozlarını instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın bu pozları kısa sürede gündeme geldi.

Sevgilisi ile evleneceği iddia edilen Şeyma Subaşı son dönemlerde Acun Ilıcalı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'dan uzak kaldığı gerekçesiyle duygusal paylaşımlarda bulunmuştu.

Yeni yıla Miami'de sevgilisi ile birlikte giren Şeyma Subaşı cesur pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın yılbaşı kombini..