Taze aşıklar yakalandı! Berkay Ateş ve Simge Aköz çifti kamerada

Sadakatsiz dizisinde Aras karakterine hayat veren Berk Ateş, set öncesinde sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz ile kahvaltı yaparken görüntülendi.

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın liberosu Simge Şebnem Aköz ve Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in aşkları dolu dizgin devam ediyor...

Aköz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisi Berkay Ateş'in doğum gününü kutlayan ilan-ı aşk etmişti.

Birlikteliklerini kameralardan uzak yaşan çift, Rumelihisarı'nda kahvaltı yaparken görüntülendi.

Oyuncu Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

SETE AŞK MOLASI

Rol aldığı dizi hakkında konuşan Berkay Ateş, "Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce ‘Annem’ dizisinde oynamıştım. O zamanda aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu." dedi.

"KEYİFLE YAŞIYORUM"

Kısa bir süre önce Simge Aköz ile aşk yaşamaya başlayan Berkay Ateş, ilişkisi hakkında da konuştu.

Başarılı oyuncu, "Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor." açıklamasında bulundu.