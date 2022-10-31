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    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten 'İnci Tanem' performansı

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendiren Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’e beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:26
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    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten 'İnci Tanem' performansı

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi.

    Sesi Tarkan'a benzeyen teğmenin o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Binlerce kişi hayran kaldı

    Binlerce kullanıcı, Teğmen Öğüt'ün yorumuna hayran kaldı.

    Megastar Tarkan da, teğmenin bu performansına kayıtsız kalmadı ve Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    “Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş”

    Ünlü şarkıcı, “Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık...” diyerek, Öğüt'e övgüler yağdırdı.

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten 'İnci Tanem' performansı VİDEO

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt ten İnci Tanem performansı #1

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt ten İnci Tanem performansı #2

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt ten İnci Tanem performansı #3

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt ten İnci Tanem performansı #4

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt ten İnci Tanem performansı #5


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