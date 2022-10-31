Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendiren Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’e beğeni yağdı.

Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi.

Sesi Tarkan'a benzeyen teğmenin o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Binlerce kişi hayran kaldı

Binlerce kullanıcı, Teğmen Öğüt'ün yorumuna hayran kaldı.

Megastar Tarkan da, teğmenin bu performansına kayıtsız kalmadı ve Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş”

Ünlü şarkıcı, “Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık...” diyerek, Öğüt'e övgüler yağdırdı.

Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten 'İnci Tanem' performansı VİDEO