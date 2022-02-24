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    • Tek aşkı Anıl Altan değil! Barbaroslar'ın İsabel'i Pelin Akil'in eski sevgilisi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı

    Tek aşkı Anıl Altan değil! Barbaroslar'ın İsabel'i Pelin Akil'in eski sevgilisi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda İsabel karakterine hayat veren Pelin Akil, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Akil'in bir dönem Kuruluş Osman dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 18:10
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    Tek aşkı Anıl Altan değil! Barbaroslar'ın İsabel'i Pelin Akil'in eski sevgilisi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı

    2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Akil, mutlu evliliğini Alin ve Lina adını verdiği ikiz kızlarıyla taçlandırdı.

    Zamanının büyük bir çoğunluğunu kızları ile geçiren Pelin Akil, sosyal medya hesabından paylaştığı aile kareleriyle büyük beğeni topluyor.

    Geçtiğimiz sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Akil, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Ünlü oyuncu, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ile paylaştoğı dizide İsabel karakterine hayat veriyor.

    Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Akil, özel hayatıyla gündeme geldi. Akil'in bir dönem aşk yaşadığı ismi ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    KURULUŞ OSMAN'IN YILDIZIYLA AŞK YAŞADI

    Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Pelin Akil, Arka Sıradakiler dizisinde rol aldığı dönemde, Adanalı dizisinde polis Engin olarak izleyici karşısına çıkan Çağkan Çulha ile aşk yaşadı.

    Pelin Akil, 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında, ''Bir süredir oyuncu Çağkan Çulha ile birlikteyim. O da 'Adanalı' dizisinde Engin rolünde. Çok iyi anlaşıyoruz.'' demişti.

    Çağkan Çulha, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Bahadır karakteriyle adından söz ettirmişti.

    Tek aşkı Anıl Altan değil! Barbaroslar ın İsabel i Pelin Akil in eski sevgilisi Kuruluş Osman ın yıldızı çıktı #1

    Tek aşkı Anıl Altan değil! Barbaroslar ın İsabel i Pelin Akil in eski sevgilisi Kuruluş Osman ın yıldızı çıktı #2

    Tek aşkı Anıl Altan değil! Barbaroslar ın İsabel i Pelin Akil in eski sevgilisi Kuruluş Osman ın yıldızı çıktı #3

    Tek aşkı Anıl Altan değil! Barbaroslar ın İsabel i Pelin Akil in eski sevgilisi Kuruluş Osman ın yıldızı çıktı #4


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