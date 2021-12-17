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    Tek aşkı Can Bonomo değilmiş! Öykü Karayel'in eski sevgilisi Barbaroslar'ın yıldızı çıktı

    Kaderimin Oyunu dizisiyle ekranlara dönen Öykü Karayel'in hayatı mercek altına alındı. Bonomo'ya olan büyük aşkı ile bilinen Öykü Karayel'in eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 18:24
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    Tek aşkı Can Bonomo değilmiş! Öykü Karayel'in eski sevgilisi Barbaroslar'ın yıldızı çıktı

    2018 yılında ünlü şarkıcı Can Bonomo ile dünya evine giren başarılı oyuncu Öykü Karayel, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına aldı.

    Oğlu dünyaya geldikten sonra setlere ara veren ve dijital dizilerde rol alan Öykü Karayel, uzun bir aranın ardından Kaderimin Oyunu dizisiyle ekranlara döndü.

    Karayel, başrolünü Sarp Apak ve Akın Akınözü ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

    Sergilediği performansla izleyicilerden tam not alan Karayel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Eşi Can Bonomo ile çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, eşine olan aşkını da sık sık dile getiriyor.

    Geçtiğimiz akşam bir magazin dergisinin yaptığı ankette ‘Yılın Kadını’ seçilen oyuncu, ödülünü aldıktan sonra eşine teşekkür etti. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı Can Bonomo ise gözyaşlarını tutamadı.

    Yaşananların ardından hayranları Öykü Karayel'in hayatını mercek altına aldı. Özellikle özel hayatı merak konusu olan Karayel'in eski sevgilisini görenler hayrete düştü.

    ULAŞ TUNA ASTEPE İLE AŞK YAŞADI

    Güzel oyuncu Öykü Karayel, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bartu Küçükçağlayan ile aşk yaşadı.

    Karayel, Küçükçağlayan'dan ayrıldıktan sonra şimdilerde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile kısa bir birliktelik yaşadı.

    Tek aşkı Can Bonomo değilmiş! Öykü Karayel in eski sevgilisi Barbaroslar ın yıldızı çıktı #1

    Tek aşkı Can Bonomo değilmiş! Öykü Karayel in eski sevgilisi Barbaroslar ın yıldızı çıktı #2

    Tek aşkı Can Bonomo değilmiş! Öykü Karayel in eski sevgilisi Barbaroslar ın yıldızı çıktı #3

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