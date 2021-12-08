Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'in eski eşi bakın hangi futbolcu çıktı

Kanunsuz Topraklar dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç'in özel hayatı mercek altına alındı. Bilgiç'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteriyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle popülerliğini artırmıştı.

Şimdilerde FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar'da başrolü Uğur Güneş ile paylaşan Esra Bilgiç, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Hakkında araştırma yapan hayranları ise Esra Bilgiç'in eski eşini öğrenince şaşkına dönüyor.

ESKİ EŞİNİ GÖRENLER ŞOKE OLDU

Instagram hesabında 4.9 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Esra Bilgiç, güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kanunsuz Topraklar'da Gülfem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç, sergilediği performansla büyük takdir topluyor.

Hakkında araştırma yapan hayranları, Esra Bilgiç'in Beşiktaş'ta top koşturan Gökhan Töre ile evlendiğini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlenmişti. Bilgiç ve Töre, 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.