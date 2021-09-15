Tek video ile açıkladı! Şeyma Subaşı'ndan art arda radikal kararlar: Şirket, düğün, taşınmak...

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Subaşı, aldığı radikal kararları tek bir videoda art arda sıraladı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan, kısa süre sonra yeniden barışan Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun ne zaman nikah masasına oturacağı ise Subaşı'nın hayranları tarafından oldukça merak ediliyor.

Şeyma Subaşı, son olarak kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya fenomeni, yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı.

''YENİ BİR ŞİRKET KURUYORUM''

Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.

Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.

''BİRAZ BOCALADIK''

Ibiza'da sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini de itiraf eden Subaşı, esprili bir dille, ''İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin.'' dedi.

31 yaşındaki Subaşı, ''Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

''MOHAMMED ELSALOUSSI BENİ AİLEMDEN İSTEDİ''

Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi.

''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi.'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.

''BELKİ DE EVLENDİK''

Esprili bir dille, ''Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün.'' diyen Subaşı, ''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' diyerek evliliğe bu kadar anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etti.

Öte yandan sözlerine, ''Evlilik inşallah olacak, hayırlısıyla diyelim.'' diye ekledi.

''MIAMI'YE TAŞINIYORUM''

Bir ay sonra Miami'ye taşınacağını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını ve bu nedenle onu görmek için her ay Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyacağını belirtti.

Subaşı, bu yıl Melisa'yı Miami'ye götüremeyeceğini ancak gelecek yıl götürebileceğini de sözlerine ekledi.

''TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM''

Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı.

Elsaloussi'nin İstanbul'u çok sevdiği için burada da bir ev alabileceklerini söyleyen Subaşı, böylece Miami'den İstanbul'a geldiklerinde birlikte yaşayabileceklerini ifade etti.

''HERKES BİZİM DÜĞÜNÜMÜZÜ KONUŞACAK''

Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Subaşı, ''Mohammed Elsaloussi bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak.' dedi.'' şeklinde konuştu.

Byöle şeylere hiç gerek olmadığını ve sakin bir düğün yapmak istediğini söyleyen Subaşı, ''Öyle bir hırsım yok arkadaşlar. Öyle zannediyorsunuz ama sıfır aslında. Ama Mohammed Elsaloussi heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye'de olacağını sanmıyorum, Ibiza'da da olmayacak. Belki bir Mısır düğünü olabilir.'' dedi.