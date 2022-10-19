RTÜK Üyesi Okan Konuralp, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet ve iman hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle TELE1’e 3 gün yayın durdurma cezası verdiğini açıkladı.

TELE1’e konuk olan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet ve iman hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle RTÜK tarafından başlatılan inceleme sona erdi.

Konuya ilişkin açıklama RTÜK üyesi Okan Konuralp'ten geldi.

3 gün yayın durdurma cezası

Konuralp, söz konusu inceleme sonucunda kanalın yayınlarının 3 gün durdurulduğunu açıkladı.

Cezaya gerekçe olarak ise kanalın 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil,din,ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçe gösterildi.

Konuralp, kanalın şubat 2023’e kadar benzer bir ceza alması halinde, kapatılabileceğini belirtti.

Enver Aysever'in programına katılan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır'' ifadelerini kullanmıştı.