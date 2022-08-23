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    Teletabiler'in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! 'İnanamadık'

    Ekranlara ilk kez 1997 yılında gelen Teletabiler'in kıkırdayan 'Güneş Bebeği', kocaman oldu. İşte, Jess Smith'in son hali...
    • 23.08.2022 - 16:13
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    Teletabiler'in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! 'İnanamadık'

    BBC yapımı olan ve 365 bölüm çekilen Teletabiler, 1997 yılında ekranlara geldi.

    Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po adındaki Teletabiler, Türkiye'de de çok seviliyordu.

    Teletabiler'in kıkırdayan 'Güneş Bebeği' ise sonunda ortaya çıktı.

    Sadece 9 aylıkken Teletabiler'de 'güneşin içinde kikirdeyen bebek' olarak hafızalarımıza kazınan Jess Smith, şimdilerde kocaman oldu.

    27 yaşındaki Smith'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Smith, "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" dedi.

    İşte, Güneş Bebeğin son hali...

    Teletabiler in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! İnanamadık #1

    Teletabiler in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! İnanamadık #2

    Teletabiler in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! İnanamadık #3

    Teletabiler in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! İnanamadık #4


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