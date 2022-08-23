Teletabiler'in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! 'İnanamadık'

Ekranlara ilk kez 1997 yılında gelen Teletabiler'in kıkırdayan 'Güneş Bebeği', kocaman oldu. İşte, Jess Smith'in son hali...

BBC yapımı olan ve 365 bölüm çekilen Teletabiler, 1997 yılında ekranlara geldi.

Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po adındaki Teletabiler, Türkiye'de de çok seviliyordu.

Teletabiler'in kıkırdayan 'Güneş Bebeği' ise sonunda ortaya çıktı.

Sadece 9 aylıkken Teletabiler'de 'güneşin içinde kikirdeyen bebek' olarak hafızalarımıza kazınan Jess Smith, şimdilerde kocaman oldu.

27 yaşındaki Smith'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Smith, "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" dedi.

İşte, Güneş Bebeğin son hali...