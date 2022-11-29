Televizyon karnesi: Reytinglerde TOTAL ve AB nedir? 1 reyting kaç kişi demektir?

Televizyonda yayınlanan her yapımın reytingi, akıbetini de belirler. Peki reyting nedir, nasıl ölçülür? Total ve A/bB reyting nedir? Reyting rakamları ne anlama gelir? İşte reyting hakkında bilgiler..

İngilizce'de "rate" kelimesinden gelen "rating", Türkçe'de "reyting" olarak karşılık bulmuştur ve "ölçmek" anlamına gelir.

İzlenme oranı demek olan reyting, televizyon yapımlarının karnesi gibidir. Bir dizinin veya yarışma programının reytinginin yüksek olması, başta reklamverenler olmak üzere başarı oranını ortaya koyar.

Reyting ölçümlerinin amacı hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır.

Reytingle ilgili "Total, AB, Share" gibi bazı terimler bulunur. Öte yandan "reyting nasıl ölçülür" sorusu da zaman zaman merak konusu olmaktadır.

İşte reyting hakkında bilgiler...

Reyting nasıl ölçülür?

İllerdeki sosyal yapı incelenerek denek ailelerin seçimi yapılıyor. Belirlenen denek ailelerin televizyonlarına “peoplemeter” (izleyici ölçer) denilen cihazlar takılıyor. Her akşam bu cihazlarla bağlantı kurularak veriler merkeze aktarılıyor ve merkezde derlenip düzenlendikten sonra müşterilere ulaştırılıyor.

Düzenli olarak televizyon izleyemeyen vatandaşlar hemen sistem dışı bırakılıyor. Cihaz takılı aileler sürekli sistemde kalamıyorlar, her yıl yüzde 20’si değişiyor, yani bugün ölçüm yapılan ailelerden beş yıl sonra hiçbiri kalmıyor.

A/B ve TOTAL reyting ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor.

Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar.

Total ise bütün bu grupların toplamı oluyor.

1 reyting kaç kişi demek?

1 reyting, tamı tamına 572.790 kişiye denk düşüyor. Yani 10 reyting alan bir dizi, 5 milyon 727 bin kişi tarafından izleniyor.