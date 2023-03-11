Televizyonda bugün: 11 Mart Cumartesi TV yayın akışı...

Cumartesi gününü evde geçirenler, kumandayı eline alıp kanalları turluyor.

Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

 11 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Veda Mektubu, Kardeşlerim, Görümce, Gönül Dağı, Survivor 2023 ve Dokuz Oğuz yapımları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı...

11 Mart TV yayın akışı 2023

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)

11:30 Akıncı

12:00 Akıncı

12:30 Oskar Çöllerde

13:15 Bir Küçük Gün Işığı

16:30 Başım Belada

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sınu

12:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

19:45 Görümce (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

15:00 Taçsız Prenses

17:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

TRT 1 yayın akışı

09:40 Hayallerinin Peşinde

12:40 Yürek Çıkmazı

15:50 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

08:30 Tarkan (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 Süper Bir Takım

07:45 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

13:30 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra