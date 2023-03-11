Televizyonda bugün: 11 Mart Cumartesi TV yayın akışı... Cumartesi günü yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, 11 Mart 2023 Cumartesi televizyonda neler, hangi diziler/filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

Cumartesi gününü evde geçirenler, kumandayı eline alıp kanalları turluyor. Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 11 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Veda Mektubu, Kardeşlerim, Görümce, Gönül Dağı, Survivor 2023 ve Dokuz Oğuz yapımları ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı... 11 Mart TV yayın akışı 2023 ATV yayın akışı 07:30 ATV’de Hafta Sonu 10:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema) 11:30 Akıncı 12:00 Akıncı 12:30 Oskar Çöllerde 13:15 Bir Küçük Gün Işığı 16:30 Başım Belada 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardeşlerim Kanal D yayın akışı 07:00 Asi 10:00 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda’nın Mutfağı 14:00 Yargı 16:15 Üç Kız Kardeş 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu 22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler 09:00 Meltem Demir İle Hanımeli 10:00 Burcu İle Hafta Sınu 12:00 Çöp Adam 16:00 Ömer 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 19:45 Görümce (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Kamera Arkası 12:00 Adım Farah 15:00 Taçsız Prenses 17:00 Dokuz Oğuz 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Dokuz Oğuz TRT 1 yayın akışı 09:40 Hayallerinin Peşinde 12:40 Yürek Çıkmazı 15:50 Al Sancak 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı 23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı Show TV yayın akışı 08:30 Tarkan (Yerli Sinema) 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kızılcık Şerbeti 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 07:15 Süper Bir Takım 07:45 Türkiye’nin Doktorlar 09:00 Kırmızı Oda 11:00 Gazete Magazin 13:30 Ustalar Alemi (Yerli Sinema) 16:00 Survivor Panorama 18:30 Survivor 2023 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra