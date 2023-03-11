Televizyonda bugün: 11 Mart Cumartesi TV yayın akışı...

Cumartesi gününü evde geçirenler, kumandayı eline alıp kanalları turluyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
11 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Veda Mektubu, Kardeşlerim, Görümce, Gönül Dağı, Survivor 2023 ve Dokuz Oğuz yapımları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı...
11 Mart TV yayın akışı 2023
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)
11:30 Akıncı
12:00 Akıncı
12:30 Oskar Çöllerde
13:15 Bir Küçük Gün Işığı
16:30 Başım Belada
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sınu
12:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
19:45 Görümce (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
15:00 Taçsız Prenses
17:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
TRT 1 yayın akışı
09:40 Hayallerinin Peşinde
12:40 Yürek Çıkmazı
15:50 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
08:30 Tarkan (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 Süper Bir Takım
07:45 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
13:30 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra