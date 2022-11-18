- Haberler
- Medya Haberleri
- Televizyonda bugün: 18 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı!
Televizyonda bugün: 18 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı!
Televizyon ekranlarında günün öne çıkan yapımları belli oldu. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte 18 Kasım Cuma tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 09:11
18 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Haftanın son iş gününde ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.
Bu akşam Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de İyilik, TRT1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, ATV’de Yalnız Kurt isimli dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı...
18 Kasım TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
- 00:20 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
- 07:00 Duy Beni
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:15 Toprak İle Fidan
Fox TV yayın akışı
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 İyilik
- 23:30 Orta Sayfa
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:40 Teşkilat
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kasaba Doktoru
- 00:15 3’te 3
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Hayat Bugün
TV8 yayın akışı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Doya Doya Moda
- 12:45 Canım Annem
- 14:00 Yazgı
- 15:00 Kadere Karşı
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Tuzak