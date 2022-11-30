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    Televizyonda bugün: 30 Kasım 2022 Çarşamba TV yayın akışı!

    Televizyon ekranlarında bugünün yapımları belli oldu. Peki hangi kanalda ne var? İşte 30 Kasım Çarşamba tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 08:56
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    Televizyonda bugün: 30 Kasım 2022 Çarşamba TV yayın akışı!

    30 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Bugün diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.

    Star TV'nin yeni dizisi "Çöp Adam" ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    30 Kasım TV yayın akışı 2022

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Kuruluş Osman
    • 00:20 Bir Küçük Gün Işığı

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hicran
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 O Kız
    • 00:15 Üç Kız Kardeş

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Toprak İle Fidan
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Yeni Dizi Çöp Adam
    • 02:30 Toprak İle Fidan

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:00 Ekonomi Arası
    • 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:30 En Hamarat Benim
    • 16:30 Yasak Elma
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
    • 20:00 Bir Peri Masalı
    • 23:15 Darmaduman
    • 01:45 Yasak Elma

    TRT 1 yayın akışı

    • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13:15 Yeşil Deniz
    • 17:00 Ana Haber
    • 17:55 İddiaların Aksine
    • 18:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Avustralya-Danimarka
    • 20:00 3’te 3
    • 22:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Polonya-Arjantin
    • 00:00 Kasaba Doktoru

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Hayat Bugün
    • 00:15 Kızılcık Şerbeti

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 11:30 Yazgı
    • 12:45 Canım Annem
    • 13:30 Kadere Karşı
    • 14:15 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye
    • 22:30 Tuzak

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