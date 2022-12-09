- Haberler
- Medya Haberleri
- Televizyonda bugün: 9 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı!
Televizyonda bugün: 9 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı!
Televizyon ekranlarında günün yayınlanacak olan yapımları belli oldu. Peki hangi kanalda ne var? İşte 9 Aralık Cuma tv yayın akışları...
- 09.12.2022 - 08:57
Bugün ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.
Haftanın son iş gününde Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Show TV ve Fox TV ekranlarında neler var neler yok araştırılıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 9 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...
9 Aralık TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam 3
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 17:00 Yerli Sinema Kayhan
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 17:00 Ana Haber
- 17:55 İddiaların Aksine
- 18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Hırvatistan-Brezilya
- 20:00 Gönül Dağı Özel
- 22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Hollanda-Arjantin
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 12:00 Canım Annem
- 13:00 Kadere Karşı
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye