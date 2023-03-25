Televizyonda bugün neler var? 25 Mart Cumartesi TV yayın akışı... Cumartesi günü yayınlanacak olan dizi, film, yarışma ve Ramazan özel programları belli oldu.. Peki, 25 Mart 2023 Cumartesi televizyonda neler, hangi diziler/filmler var? İşte kanalların yayın akışları...

Cumartesi gününü evde geçirenler, kanallar arasında turluyor. Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra Ramazan özel yapımları izleyicileriyle buluşuyor. 25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, UEFO EURO Elemeleri Ermenistan-Türkiye, Dokuz Oğuz ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 25 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı... 25 Mart TV yayın akışı 2023 ATV yayın akışı 07:30 ATV’de Hafta Sonu 10:00 Kardeşlerim 13:00 Bir Küçük Gün Işığı 16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Kardeşlerim 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel Kanal D yayın akışı 10:00 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:45 Üç Kız Kardeş 16:00 Kraliçe 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 00:30 Yargı 02:45 Aşk Ve Umut 03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti Star TV yayın akışı 09:00 Meltem Demir İle Hanımeli 10:00 Burcu İle Hafta Sonu 12:00 Yerli Dizi Tekrar 14:00 Yüz Yıllık Mucize 16:00 Çöp Adam 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yüz Yıllık Mucize 23:00 Yüz Yıllık Mucize 01:45 Ömer 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Kapımdaki Dedektif 12:15 Kamera Arkası 12:45 Adım Farah 16:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema) 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Dokuz Oğuz 23:45 Ego 02:30 Adım Farah 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri TRT 1 yayın akışı 09:40 Hayallerinin Peşinde 11:00 1 Çorba 11:05 İyilik Hikayeleri 11:50 Al Sancak 15:00 1 Çorba 15:05 Yadigar 15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon 17:40 Ana Haber 18:10 Ramazan Sevinci 20:00 UEFA EURO Elemeleri “Ermenistan-Türkiye” 22:10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon 00:00 Gönül Dağı 02:40 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli 03:40 Sahur Bereketi Show TV yayın akışı 08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema) 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Aile 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 07:15 Süper Bir Takım 07:30 Türkiye’nin Doktorlar 09:00 Kırmızı Oda 11:00 Gazete Magazin 12:30 Survivor Panorama 15:15 Survivor 2023 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)