Televizyonda bugün neler var? 25 Mart Cumartesi TV yayın akışı...

Cumartesi gününü evde geçirenler, kanallar arasında turluyor.

Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra Ramazan özel yapımları izleyicileriyle buluşuyor.

25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, UEFO EURO Elemeleri Ermenistan-Türkiye, Dokuz Oğuz ve 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 25 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı...

25 Mart TV yayın akışı 2023

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

18:45 Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Üç Kız Kardeş

16:00 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

02:45 Aşk Ve Umut

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Yüz Yıllık Mucize

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

23:00 Yüz Yıllık Mucize

01:45 Ömer

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Adım Farah

16:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:45 Ego

02:30 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 1 Çorba

11:05 İyilik Hikayeleri

11:50 Al Sancak

15:00 1 Çorba

15:05 Yadigar

15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 UEFA EURO Elemeleri “Ermenistan-Türkiye”

22:10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

00:00 Gönül Dağı

02:40 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli

03:40 Sahur Bereketi

Show TV yayın akışı

08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)