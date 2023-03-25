Televizyonda bugün neler var? 25 Mart Cumartesi TV yayın akışı...

Cumartesi gününü evde geçirenler, kanallar arasında turluyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra Ramazan özel yapımları izleyicileriyle buluşuyor.
25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, UEFO EURO Elemeleri Ermenistan-Türkiye, Dokuz Oğuz ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 25 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı...
25 Mart TV yayın akışı 2023
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Üç Kız Kardeş
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
02:45 Aşk Ve Umut
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Yüz Yıllık Mucize
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
23:00 Yüz Yıllık Mucize
01:45 Ömer
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Adım Farah
16:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:45 Ego
02:30 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 1 Çorba
11:05 İyilik Hikayeleri
11:50 Al Sancak
15:00 1 Çorba
15:05 Yadigar
15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 UEFA EURO Elemeleri “Ermenistan-Türkiye”
22:10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
00:00 Gönül Dağı
02:40 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli
03:40 Sahur Bereketi
Show TV yayın akışı
08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)