Televizyonda Cuma! 7 Nisan 2023 TV yayın akışları...

Televizyon dünyasında cuma günü birbirinden farklı yapımlar yayın akışında yer alıyor.
Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, gün ve saat araştırması yapıyor. Bu kapsamda 7 Nisan 2023 yayın akışı kontrol ediliyor.
7 Nisan 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barboras Hayreddin: Sultanın Fermanı, Gülcemal ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:15 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan