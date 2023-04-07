Televizyonda Cuma! 7 Nisan 2023 TV yayın akışları... Kanallarda cuma günü akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, TV'de bugün neler hangi diziler yayınlanacak? İşte 7 Nisan 2023 TV yayın akışları...

Televizyon dünyasında cuma günü birbirinden farklı yapımlar yayın akışında yer alıyor.

Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, gün ve saat araştırması yapıyor. Bu kapsamda 7 Nisan 2023 yayın akışı kontrol ediliyor.

7 Nisan 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barboras Hayreddin: Sultanın Fermanı, Gülcemal ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:15 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan