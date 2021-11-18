Temel Karamollaoğlu'ndan MB'nin faiz kararına alkol benzetmesi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında "Siz alkol komasına girmiş bir insana alkolü yasaklayamazsınız. Vücut alkol istiyor." dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Siyaset Özel" programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FAİZ KARARINA ALKOL BENZETMESİ

Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, Türkiye ekonomisinin şu andaki halini alkol komasına giren hasta benzetmesiyle anlattı.

"VÜCUT ALKOL İSTİYOR"

"Siz alkol komasına girmiş bir insana alkolü yasaklayamazsınız." diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada alkol iyi-kötü tartışmasına giremezsiniz. Vücut alkol istiyor. Şu an Türkiye'nin bulunduğu ortamda da faizden kaçamazsınız.

"FAİZİ İNDİREREK MESELEYİ DÜZELTEMEZSİNİZ"

Sayın Erdoğan katıldığı bir toplantıda "faiz bir dünya gerçeği" demiştir. Ben şahidim. Kusura bakmasın da hatırlıyorum. Bu kendinin ifadesi. Faizle dönen ekonomide faizi indirerek meseleyi düzeltemezsiniz."

Temel Karamollaoğlu'ndan Merkez Bankası'nın faiz kararına alkol benzetmesi VİDEO