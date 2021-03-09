Temizlik Benim İşim neden yok? 9 Mart 2021 Salı Temizlik Benim işim bitti mi, final mi yaptı?

Temizlik Benim İşim neden yok? 9 Mart 2021 Salı Temizlik Benim işim bitti mi, final mi yaptı?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Temizlik Benim İşim programı bugün ekranlara gelmedi. İzleyiciler, Temizlik Benim İşim neden yok? sorusuna yanıt arıyor.

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen yarışma programı Temizlik Benim İşim, bugün de yayın akışında yer almıyor.

Dün yeni bölümü ekranlara gelen yarışma programının bugün yayınlanmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. İzleyiciler, ''Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim işim final mi yaptı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Temizlik Benim İşim neden yok? 9 Mart 2021 Salı Temizlik Benim işim bitti mi, final mi yaptı?

TEMİZLİK BENİM İŞİM BUGÜN NEDEN YOK?

Her gün yarışarak bir yarışmacıya 10.000 Tl ödül verilen Temizlik Benim İşim programının geride kalan son iki bölümü ve hafta finali ekranlara gelmedi.

Kanalın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, fenomen yarışma programı Temizlik Benim İşim'in yeni bölümleri, dijital kanal üzerinden yayına devam edecek. Yani yeni bölümleri Fox.com.tr internet sitesi üzerinden izlemek mümkün olabilecek.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmıştır. Anne tarafından Bayburt baba tarafından ise Konyalı olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarının en sevilen yarışması Temizlik Benim İşim'de sunucu olarak izleyici karşısına çıkmaktadır.

İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşayan Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamıştır.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşmış ve reklam filmlerinde yer almıştır.