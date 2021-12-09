Teoman ve Arda Kural bakın hangi dizide buluşmuş! Yatak sahnesi olay oldu

Teoman ve Arda Kural bakın hangi dizide buluşmuş! Yatak sahnesi olay oldu

Şarkıcı Teoman ve oyuncu Arda Kural'ın yıllar önce Emre Komutanım dizisinde yer aldığı ortaya çıktı. İkilinin sahnesi hayranlarını heyecanlandırırken, zaman tünelinde yolculuğa çıkardı.

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Emre Komutanım, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Sarp Levendoğlu, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Demet Evgar ve Arda Kural gibi isimleri buluşturan dizi, yıllar geçmesine rağmen sık sık gündeme geliyor.

Günümüzde de tekrarları izlenen dizinin en dikkati çeken isimlerinden birisi ise Arda Kural oldu.

Yakışıklı oyuncu o dönem her haliyle, genç kızların en beğendiği isimlerin başında geliyordu.

Başarılı oyunculuğu ile dikkati çeken Kural'ın, Emret Komutanım'da Teoman ile rol aldığı ortaya çıktı.

Teoman'ın Emret Komutanım dizisine bir bölüm konuk oyuncu olarak katıldığı ve Arda Kural'la aynı sahneyi paylaştığı görüldü.

TEOMAN'IN OYUNCULUK DENEYİMİ

Emret Komutanım'ın birinci bölümüne konuk olan Teoman, Arda Kural'ın canlandırdığı Ferit karakterinin nişanlısı ile aynı yatağı paylaşıyor.

Dizinin ilk bölümünde; film çekenlerin bölüğe geldiği ve tüm askerlerin figüran olarak yer aldığı görülüyor.

Jönlerden olan Teoman'ın Ferit'in nişanlısı ile aynı yatağı paylaşması dizinin ilk anlarında veriliyor.

Bu anlara sinirlenen Ferit, "Yeter ama komutanım. Geriliyorum burada. Komutanım biz buraya askerlik yapmaya geldik artistlik değil. Adam gözümüzün önünde kızı götürüyor." dedi.

Teoman ise ona cevap vererek, "Ne problem yapıyorsun? Kız gayet güzel rolü götürüyor." ifadelerini kullandı.