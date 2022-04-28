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    Tepeden tırnağa aynı! Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu'yu görenler ayırt edemiyor

    Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo'yu görenler, benzerlikleri karşısında hayrete düştü. Bronz teni ve beyaz saçlarıyla ikiz gibi olan baba oğulun pozlarını görenler, ayırt etmekte zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 16:16
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    Tepeden tırnağa aynı! Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu'yu görenler ayırt edemiyor

    Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo ile gündemde...

    Rum bir babasının ve Ermeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fedon Kalyoncu, Yunan şarkılarıyla adını duyurdu.

    Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu dünyaya gelen Fedon, 75 yaşında ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

    Deniz sezonunu en erken açan ünlülerden biri olan Fedon, bronz teni ve beyaz saçlarıyla dikkat çekiyor.

    Yaşı ilerledikçe babasına benzeyen Theo Kalyoncu'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    Babasının fotokopisi

    Saçlarından tarzlarına kadar aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği herkesi şoke etti.

    Üniversitede otel ve turizm bölümünde eğitim alan Theo Kalyoncu, çeşitli eğlence mekanlarının işletmeciliğini gerçekleştirdi.

    2000 yılında babası Fedon'un menajerliğini yapmaya başlayan Theo, emlak sektörüyle de ilgileniyor.

    1973 doğumlu olan Theo Kalyoncu ve Fedon'ın pozları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

    İşte benzerlikleri ile ağızları açık bırakan Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile kareleri...

    Tepeden tırnağa aynı! Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu yu görenler ayırt edemiyor #1

    Tepeden tırnağa aynı! Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu yu görenler ayırt edemiyor #2

    Tepeden tırnağa aynı! Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu yu görenler ayırt edemiyor #3

    Tepeden tırnağa aynı! Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu yu görenler ayırt edemiyor #4

    Tepeden tırnağa aynı! Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu yu görenler ayırt edemiyor #5


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