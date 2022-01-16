- Haberler
- Medya Haberleri
- Tepki yağıyor! Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleri: Hz. Adem ile Havva
Tepki yağıyor! Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleri: Hz. Adem ile Havva
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 09:16
- Güncelleme : 16.01.2022 - 09:47
Minik Serçe lakaplı şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.
2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva ile ilgili sözler dinleyenlerin dikkatini çekti.
Şarkıda "Cahil Hz. Adem ve Hz. Havva" sözlerini sarf eden Aksu, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Şarkının sözleri merak konusu olurken herhangi bir açıklama gelip gelmediği de araştırılıyor. Peki Sezen Aksu Hz. Adem ve Havva şarkısı nedir, sözleri nasıl? İşte detaylar...
ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane