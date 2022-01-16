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    Tepki yağıyor! Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleri: Hz. Adem ile Havva

    "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi. İşte şarkının sözleri
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 09:47
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    Tepki yağıyor! Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleri: Hz. Adem ile Havva

    Minik Serçe lakaplı şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.

    2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva ile ilgili sözler dinleyenlerin dikkatini çekti.

    Şarkıda "Cahil Hz. Adem ve Hz. Havva" sözlerini sarf eden  Aksu, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Şarkının sözleri merak konusu olurken herhangi bir açıklama gelip gelmediği de araştırılıyor. Peki Sezen Aksu Hz. Adem ve Havva şarkısı nedir, sözleri nasıl? İşte detaylar...

    ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

    Acısıyla, tatlısıyla

    Ne şahane bir şey yaşamak

    Dibe vurmak, dimdik durmak

    Bin bahane, bin oyun kurmak

    Binmişiz bir alâmate

    Gidiyoruz kıyamete

    Selam söyleyin o cahil

    Havva ile Adem'e

    Aha yine, aha yine

    Önümüz uçurum, ardımız dağ

    İlle yanacağız, yanacaklar

    Elbette

    Gül de var, diken de

    Aşk da var, savaş da

    Her şey hepimiz için

    Kısmet hayatta

    Yazın veda edişi

    Şölenlerle, şarkılarla

    Baharların gelişi

    Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

    Tepki yağıyor! Sezen Aksu nun tartışılan şarkı sözleri: Hz. Adem ile Havva #1


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