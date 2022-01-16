Tepki yağıyor! Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleri: Hz. Adem ile Havva

"Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi. İşte şarkının sözleri

Minik Serçe lakaplı şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.

2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva ile ilgili sözler dinleyenlerin dikkatini çekti.

Şarkıda "Cahil Hz. Adem ve Hz. Havva" sözlerini sarf eden Aksu, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Şarkının sözleri merak konusu olurken herhangi bir açıklama gelip gelmediği de araştırılıyor. Peki Sezen Aksu Hz. Adem ve Havva şarkısı nedir, sözleri nasıl? İşte detaylar...

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane