TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! İlkay Gündoğan'ın eşi İngiltere'yi ayağa kaldırdı!

İlkay Gündoğan'ın eşi yaptığı açıklamalar sonrası büyük tepki topladı.İşte tepki toplamasına neden olan o olay..

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui yaptığı açıklamalar ile tepki çekti.

27 yaşında olan İtalyan model Sara Arfaoui Manchester şehrinde yaşadığı zorluklar hakkında bazı açıklamalar yapınca büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Sara Arfaoui yaptığı açıklamada "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaşan Sara Arfaoui adeta linç edilmeye başladı.

İlkay Gündoğan'ın eşinin bu açıklamaları kısa sürede Manchester'da yaşayanlar ve buradaki restoran sahiplerinin büyük tepkisine neden oldu..



