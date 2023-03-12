TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! Kızılcık Şerbeti dizisi gerdek gecesi ve şiddet sahneleri ile tepki topladı.. Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi ve şiddet sahneleri izleyicileri ayaklandırdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dizi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti isimli dizinin son bölümünde yer alan bazı sahneler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümde yer alan zorla imam nikahı kıydırma sahnesi ve gerdek gecesi sahneleri ile tepki çekti. Dizide Nursema isimli karakterin ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilmek istemesi ve başına gelenler sosyal medyada gündeme oturdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dizi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.