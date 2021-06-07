Nur Viral'in sunumuyla gerçekleşen Hayatta Her Şey Var programında haftalık burç yorumunda bulunan Nuray Sayarı, Terazi burçlarının bu hafta olumsuz olaylar yaşayacağını belirtti.

Astrolog Nuray Sayarı, Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında haftalık burç yorumunda bulundu.

"TERAZİ'LER BU HAFTA AŞKTA KAYBEDENLER LİSTESİNDE"

Sunucu Nur Viral, "Aslan ve Terazi'ler bu hafta aşkta kaybedenler listesinde. Peki sevgili Terazi, seni bu hafta nasıl etkiliyor? İş konusunda önemli uyarılar var" diyerek sözü Nuray Sayarı'ya bıraktı.

"AŞK HAYATINIZDA BAŞKALARININ DÜŞÜNCELERİNİ FAZLA ÖNEMSEMEYİN"

Terazi burcunun haftalık yorumunda bulunan Sayarı, "Şimdi bu hafta hem gezegenlerin kombinasyonu 10 Haziran'a kadar, 10 Haziran ve sonrasında tutulmanın etkileri sevgili Terazi'lere diyor ki 'Aşk hayatınızda başkalarının düşüncelerini fazla önemsemeyin. Sorumluluklarınızın artacağı bir döneme adım atıyorsunuz " dedi.

Terazi'ler bu hafta aşkta kaybedenler listesinde