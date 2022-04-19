'Tersten bile kusursuz!' Zeynep Alkan sahilde amuda kalktı, sosyal medya yıkıldı...

Hamdi Alkan'ın 23 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya pozlarıyla ortalığı adeta kasıp kavuruyor. Fitliğini gözler önüne seren Alkan, amuda kalktığu karesini Instagram'dan paylaştı.

Hamdi Alkan'ın, ilk eşi Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında dünyaya geldi.

Anne ve babası gibi sanat kariyerine adım atan Alkan, 12 yaşındayken tiyatro oyunlarında yer aldı.

Bunun yanı sıra viyola eğitimi de alan Zeynap Alkan, 2017’de İtalya- Roma’daki Link Campus University’de oyunculuk eğitimini tamamladı.

23 yaşındaki Zeynep Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Arka Sıradakiler, Kırk Yalan gibi projelerde de rol aldı.

Bir süredir yurt dışında olan genç oyuncu, her karesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Nefes kesen anlar

Influencer olma yolunda hızla ilerleyen Alkan, paylaşımları ile zaman zaman sosyal medyanın altını üstüne getiriyor.

Yeşil gözleri, duru güzelliği ve gösterişli fiziği ile cesur pozlar veren Zeynep Alkan, amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaştı.

Sahilde iki eli üzerinde bacaklarını havaya kaldıran Alkan, esnekliği ile görenleri şaşırttı.

Spora büyük zaman ayıran Zeynep Alkan'ın fit vücudunu saran dövmeleri de bir o kadar dikkat çekiyor.

600 bine yakın Instagram takipçisi bulunan ünlü isim, her bir karesiyle sosyal medyanın nabzını yükseltiyor.