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    Tescilli güzel Aydan Şener'in son hali şaşkına çevirdi! ' Yıllar tersine akmış'

    Türkiye'nin unutulmaz oyuncularından olan 59 yaşındaki Aydan Şener'in son halini görenler hayran kaldı.
    • 10.08.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:35
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    Tescilli güzel Aydan Şener'in son hali şaşkına çevirdi! ' Yıllar tersine akmış'

    Türkiye'nin unutulmaz oyuncularından olan Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

    Şener, kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

    Fatih Harbiye, Çalıkuşu gibi yapımlarda da oynayan Aydan Şener, bir dönemin unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer aldı.

    'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran Şener, güzelliğiyle ekranların sevilen yüzü oldu.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı.

    Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor.

    İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener, sosyal medya hesabından son olarak, bu karesi ile takipçileriyle buluştu.

    İşte Aydan Şener'in son hali...

    Tescilli güzel Aydan Şener in son hali şaşkına çevirdi! Yıllar tersine akmış #1

    Tescilli güzel Aydan Şener in son hali şaşkına çevirdi! Yıllar tersine akmış #2

    Tescilli güzel Aydan Şener in son hali şaşkına çevirdi! Yıllar tersine akmış #3


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