Teşkilat 15. bölüm 1. fragmanı: Serdar ve Zehra arasında neler oluyor?

Teşkilat 15. bölüm 1. fragmanı: Serdar ve Zehra arasında neler oluyor?

14. bölümü ile sezon finali veren Teşkilat, yeni sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 15. bölümden ilk fragman gelirken, Serdar ve Zehra'nın sahneleri ise seyirciyi heyecanlandırdı.

Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Aksuta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezona bomba gibi başlayacak.

TRT ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizi, 14. bölümü ile sezon finali vermişti.

Dizinin hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ederken, çekimler ağustos ayında Ankara'da başladı.

Diziye bu sene birbirinden önemli oyuncular katılırken, 15. bölümden ilk fragman ise yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Serdar'ın hafızasını kaybettiği görüldü. Zehra ile sohbet eden Serdar'ın, "Adını hala söylemedin. Bizim aramızda bir şey mi oldu?" sözleri ise fragmana damga vurdu.

Ayrıca yeni oyunculardan Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp fragmanda bolca gözükürken, patlama sahneleri nefes kesti. İşte Teşkilat 15. bölüm 1. fragmanı...

Teşkilat 15. bölüm 1. fragmanı İZLE

TEŞKİLAT'IN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar.

Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer. Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer.

Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.