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Teşkilat 15. bölüm ön izleme: Zalimin masasında oturan zalimdir!

Teşkilat 15. bölüm ön izleme: Zalimin masasında oturan zalimdir!

Yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanan Teşkilat dizisi, seyircisine sürpriz yaptı. Dizinin pazar günü ekranda olması beklenirken, 15. bölümün ön izlemesi yayınlandı.