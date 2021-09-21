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- Teşkilat 15. bölüm ön izleme: Zalimin masasında oturan zalimdir!
Teşkilat 15. bölüm ön izleme: Zalimin masasında oturan zalimdir!
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 22:37
- Güncelleme : 21.09.2021 - 22:38
TRT ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan aynı zamanda Ankara'da çekilen Teşkilat dizisi, yeni sezona başlıyor.
26 Eylül akşamı seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer alıyor.
Yeni sezonda yeni oyuncuların dahil olduğu diziden, 15. bölüme özel ön izleme yayınlandı.
Dizi ekibi seyirciye günler öncesinden sürpriz yaparak ön izlemeyi yayınlanırken, yayınlanan bölümde kadroya dahil olan yeni oyuncular yer aldı.
Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp'in yer aldığı ön izlemede sahneler ise nefes kesti. İşte Teşkilat 15. bölüm ön izleme...
Teşkilat 15. bölüm ön izleme VİDEO
TEŞKİLAT BOMBA GİBİ DÖNÜYOR
Teşkilat dizisi, Turgut Tunçalp gibi kadroya katılan sürpriz oyuncuları ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine çok konuşulacak.
Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Teşkilat', 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.