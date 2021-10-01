Teşkilat 16. bölüm 2. fragmanı: Zehra görevden affını istiyor!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 16. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda, Zehra'nın görevden affını istemesi dikkati çekti. İşte Teşkilat 16. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yeni sezonda Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav gibi ünlü isimleri kadrosuna katan Teşkilat, 3 Ekim Pazar günü 16. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Teşkilat'ın merakla beklenen 16. bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

Dizinin 16. bölümünde, Kemal'in ölümü Zehra'yı derinden etkileyecek. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Zehra, eski eşinin ve çocuğunun babasının ölümünün acısını yaşayacak.

Zehra'nın psikolojik bir sınav vereceği yeni bölümde ekipten ayrılmak istemesi ise herkesi şaşırtacak. Yayınlanan fragmanda Zehra'nın, ''İstemeyerek de olsa bu kutsal vazifeden affımı kabul edin. Ayrılık vaktim geldi.'' sözleri dikkati çekti. İşte Teşkilat 16. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 16. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

TEŞKİLAT 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar.

Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer. Serdar’ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra’nın hala şüpheleri vardır.

Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır. Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.