Teşkilat 17. bölüm 2. fragmanı: Buradan dönüşün yok Zehra!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 17. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda, Serdar'ın Zehra ile yakınlaştığı anlar dikkati çekti. İşte Teşkilat 17. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Teşkilat'ın merakla beklenen 17. bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

Mete Başkan'ın yer almadığı fragmanda, eski eşini kaybeden ve psikolojik bir sınav veren Zehra'nın, ekipten ayrılmaya kararlı olduğu görüldü.

Öte yandan Yıldırım'ın, ''Kravatın çok güzelmiş ama fazla sıkma boğulursun.'' sözlerine karşılık Halit Başkan'ın, ''Kravat tasmadan iyidir.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Fragmanın son sahnesinde ise Zehra ile konuşan Serdar'ın, ''Buradan dönüşün yok!'' sözleri dikkati çekti. İşte Teşkilat 17. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 17. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

TEŞKİLAT 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır.

Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

Serdar'ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra'nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır. Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.