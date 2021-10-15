Teşkilat 18. bölüm 2. fragmanı: Kimsenin toprağımız üzerinde söz söylemeye hakkı yok!

TRT 1'in rekortmen dizisi Teşkilat'ın 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ''Kimsenin toprağımız üzerinde söz söylemeye hakkı yok!'' sözleri dikkati çekti. İşte Teşkilat 18. bölüm 2. fragmanı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicisinden tam not almayı başardı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, yayınlanan son bölümüyle adeta nefes kesti.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitleyen TIMS&B Productions imzalı Teşkilat'ın merakla beklenen 18. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Serdar'ın, ''Kimsenin toprağımız üzerinde söz söylemeye hakkı yok!'' sözleri dikkati çekti. Ekipten ayrılan Zehra'nın işkence gördüğü ve ölümün eşine geldiği anlar ise heyecanı katbekat artırdı. İşte Teşkilat 18. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 18. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.

Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon’un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin’i sahaya sürer.

Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur. Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.