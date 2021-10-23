Teşkilat 19. bölüm 2. fragmanı: Biz son sözümüzü masada değil sahada söyleriz!

Teşkilat 19. bölüm 2. fragmanı: Biz son sözümüzü masada değil sahada söyleriz!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ''Biz son sözümüzü masada değil sahada söyleriz!'' sözleri dikkati çekti. İşte Teşkilat 19. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın merakla beklenen 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Serdar ile Zehra'nın yakınlaştığı anlar dikkati çekti. Zehra'nın eline pansuman yapan Serdar'ın, ''En çok fikir ayrılığını seninle yaşıyorum ama bir yandan da yanımda olman iyi geliyor.'' sözleri heyecanı artırdı.

MİT'in özel ekibiyle yeniden buluşan usta oyuncu Mesut Akusta'nın hayat verdiği Mete Başkan'ın, ''Biz son sözümüzü masada değil sahada söyleriz!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Teşkilat 19. bölüm 2. fragmanı..

Teşkilat 19. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

TEŞKİLAT 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir.

Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra, eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.